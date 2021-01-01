لـ غذاء لذيذ ومختلف.. طريقة عمل جمبري البرياني

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صورة الخبر: جمبري البرياني
جمبري البرياني

يعد الجمبري من الأطعمة المفضلة للعديد من الأشخاص، ولكن البعض منهم لا يفضل تناول الجمبري بالطرق التقليدية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل برياني الجمبري على طريقة الشيف الشربيني..

مقادير برياني الجمبري الهندي
جمبري
بصل
ثوم
فلفل حار
جنزبيل مبشور
زيت زيتون
كاري أحمر
ملح وفلفل
بهارات المسالا الهندية
طماطم
أرز بسمتي
كركم
ورق ورا
حبهان
زعفران

طريقة تحضير برياني الجمبري الهندي
* يوضع البصل والثوم والفلفل الحارّ وبشر الزنجبيل في محضّر الطعام الكهربائي

* تفرم المكوّنات معًا

* في طاسة زيت الزيتون على حرارة متوسّطة يضاف خليط البصل والثوم والفلفل الحارّ والزنجبيل مع التقليب لخمس دقائق.

* ثم يضاف الجمبري مع التقليب لثلاث دقائق.

* يُضاف معجون الكاري الأحمر والملح والبهارات مع التقليب ثمّ توضع الطمام المفرومة عليها مع التقليب لدقيقتين.

* ترفع الطاسة من على النار
* يسلق الأرز مع البهارات حتى تمام النضج ثم يضاف الزعفران على الأرز

* ويقلب جيدا حتى يأخذ اللون ويقدم مع الجمبري

المصدر: elbalad

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