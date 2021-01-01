مش شرط نوعها.. 3 أخطاء غير متوقعة تؤدي إلى تلف الملابس في الغسالة



تلف الملابس في الغسالة تلف الملابس في الغسالة

لا تتمكن العديد من الفتيات في بداية الأمر من استخدام الغسالات بشكل صحيح مما يتسبب في تلف الملابس بشكل كبير، وعند خروجها من الغسالة قد نجدها مقطعة أو باهتة أو مازالت متسخة.



ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو السبب الوحيد، فيمكن لبعض الأخطاء الشائعة الأخرى أن تتلف الملابس ومنها,



تكدس الملابس

زيادة كمية الغسيل في الغسالة تتلفه، وقد يتمزق الكثير منه بسبب التكدس مع حركة الغسالة القوية، لهذا عند ترتيب ووضع الغسيل في الغسالة لا نزيد الكمية بل توضع الملابس بحيث يتبقى جزء فارغ داخل حلة الغسيل بمثابة حركة كف داخلها، مما يعطي مساحة لتنظيف وغسل الملابس جيدًا لتنظف دون أن تتضرر.

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اختلاف انواع الملابسعدم تقسيم الملابس وتداخل الملابس باختلاف أنواعها في دورة غسيل واحدة سيتلف الملابس، ويغير لونها، فلا بد أن توضع الملابس البيضاء القطنية في دورة منفصلة عن دورة ملابس الخروج والملابس الداكنة وأخرى لملابس البيت، وذلك حفاظًا على لون ونظافة كل منها بشكل أفضل دون بهتان للون أو تلف.الغسالة المتسخةيجب تنظيف غسالات الملابس بانتظام، للتخلص مما يوجد بها من فطريات وبكتيريا متراكمة من دورات الغسيل السابقة، وكذلك حتى تستمر في عملها بشكل جيد ولا تزيد من اتساخ الملابس.ويمكنك تنظيف الغسالة بالعديد من الطرق البسيطة والسهلة ومنها، دورة الخل وغيرها من الحلول.