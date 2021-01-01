لا تتمكن العديد من الفتيات في بداية الأمر من استخدام الغسالات بشكل صحيح مما يتسبب في تلف الملابس بشكل كبير، وعند خروجها من الغسالة قد نجدها مقطعة أو باهتة أو مازالت متسخة.
ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو السبب الوحيد، فيمكن لبعض الأخطاء الشائعة الأخرى أن تتلف الملابس ومنها,
تكدس الملابس
زيادة كمية الغسيل في الغسالة تتلفه، وقد يتمزق الكثير منه بسبب التكدس مع حركة الغسالة القوية، لهذا عند ترتيب ووضع الغسيل في الغسالة لا نزيد الكمية بل توضع الملابس بحيث يتبقى جزء فارغ داخل حلة الغسيل بمثابة حركة كف داخلها، مما يعطي مساحة لتنظيف وغسل الملابس جيدًا لتنظف دون أن تتضرر.
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التعليقات على مش شرط نوعها.. 3 أخطاء غير متوقعة تؤدي إلى تلف الملابس في الغسالة
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