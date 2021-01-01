3 أسباب غير متوقعة وراء ظهور قشرة الشعر



قشرة الشعر قشرة الشعر

تعاني العديد من السيدات بسبب القشرة الكثيفة في الشعر، مما يعرضهن إلي الكثير من المواقف المحرجة، ويمكن أن تحدث القشرة للعديد من الأسباب ومنها.



نظام العناية بالشعر الضعيف

يؤدي غسل الشعر يوميًا أو تجفيفه بمجفف الشعر إلى ظهور قشرة الرأس، من ناحية أخرى ، إذا لم تغسل شعرك أو تقشر فروة رأسك بانتظام ، فهناك تراكم لخلايا الجلد الميتة والزيوت ، مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس، الخميرة التي تسمى الملاسيزية ، والتي تعيش على فروة رأسك تتغذى على هذه الزيوت وتطلق مهيجات الجلد ، مما يؤدي إلى تساقط قشرة الرأس.



جل تصفيف الشعر، الصبغات، الموس، الشمع ، البخاخات ، إذا لم يتم غسلها بشكل صحيح من الشعر ، تؤثر سلبًا على صحة فروة الرأس، تتحلل هذه المنتجات كيميائيًا بمرور الوقت إلى مهيجات للجلد وتحبس الأوساخ والزيوت وتفاقم قشرة الرأس، العديد من المكونات مثل العطور الاصطناعية ، ثنائي الميثيكون ، البروبيلين جليكول والبارابين ، كبريتات لوريل الصوديوم ، وما إلى ذلك في هذه المنتجات يمكن أن تسبب أيضًا تفاعلات حساسية الجلد.

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الحميات الغذائية غير المتوازنة والتوترهل لاحظت أنه عندما تكون متوترًا ، تميل فروة رأسك إلى الحكة أكثر وهناك فرط في إنتاج قشرة الرأس؟ هذا لأنه عند الإجهاد ، ينخفض ​​نظام المناعة الطبيعي في جسمك ويكون جسمك غير قادر على التعامل مع فطر الملاسيزية، التعرق الذي قد يحدث بسبب الإجهاد ، يوفر ظروفًا مثالية لنمو هذه الفطريات.كلما زادت مستويات التوتر في جسمك ، زاد الخلل الهرموني، تميل الهرمونات التي تتحكم في إفراز الدهون إلى الإفراط في الإنتاج تحت الضغط مما يؤدي إلى زيادة نمو الفطريات الملاسيزية وقشرة الرأس.يقع اللوم أيضًا على وجباتنا الغذائية في تسهيل نمو قشرة الرأس، إن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والتوابل يؤثر سلبًا على فروة الرأس، وهذا يشمل المواد الغذائية مثل القهوة والشوكولاتة والكحول، النظام الغذائي الذي يفتقر إلى فيتامين ب والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات ، هو أيضًا عامل رئيسي يؤدي تدريجيًا إلى تدهور صحة فروة الرأس، على الرغم من أن أسباب قشرة الرأس كثيرة ، إلا أن هناك العديد من الخيارات المتاحة التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الحالة بطريقة فعالة.الشامبو المناسب لشعر صحياتبع نظامًا مناسبًا للعناية بالشعر للتخلص من قشرة الرأس، يمكن أن يساعد الشامبو الخفيف وغير المهيج الذي يحتوي على بيريثيون الزنك وحمض الساليسيليك وكبريتيد السيلينيوم والكيتوكونازول من بين المكونات الأخرى في السيطرة على قشرة الرأس. اتبعي الخطوات أدناه للحصول على أفضل نظام للعناية بالشعر: - اتركي الشامبو في شعرك لمدة 5 دقائق على الأقل قبل شطفه ، واستخدمي مكيفات مرطبة واتركي شعرك يجف في الهواء. جرب تبديل الشامبو المضاد للقشرة بشامبو مرطب لتجنب جفاف فروة رأسك تمامًا.