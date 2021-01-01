وداعا لتشقق الشفاه بأسرع علاجات طبيعية من مطبخك

وداعا لتشقق الشفاه
تشقق الشفاه من الأشياء التى تشكل مصدر إزعاج للكثيرين، وللتغلب على تلك المشكلة يمكنك بعلاجات سريعة من مطبخك التخلص من تشقق الشفاه وخاصة فى الشتاء.. إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع urbancompany.
زيت جوز الهند
يمكنك مزج زيت جوز الهند وزيت بذور العنب وزيت شجرة الشاي وزيت النيم وزيت اللوز وزيت الجوجوبا وامزجى بضع قطرات منه مع ملعقة من زيت جوز الهند، امزجيها وضعيها على شفتيك ستلاحظين فرقًا في غضون يومين تقريبًا.
علاج تشقق الشفاه بالعسل
ضعي طبقة سميكة من العسل العضوي الخام على شفتيك وأغلقيه بطبقة من الفازلين في الأعلى واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه برفق بمنشفة رطبة، ويساعد الفازلين العسل على البقاء في مكانه كما يمد الشفاه بالرطوبة التي تحتاجينها.
تشقق الشفاه ببتلات الورد
انقعي القليل من بتلات الورد في بعض الحليب واتركيها لمدة ساعة. ثم اهرسي البتلات برفق في الحليب للحصول على عجينة.
ضعي العجينة على شفتيك.
الصبار علاج فعال
لا يساعد الصبار على إصلاح تشقق الشفاه فحسب ، بل يعمل أيضًا على تقوية الطبقات الرقيقة من الجلد وهذا يؤدي إلى شفاه أقوى لا تتشقق بسرعة.
ضعي الجل مباشرة على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش ليلًا. ما عليك سوى القيام بذلك وسوف تستيقظ بشفاه ناعمة ونضرة ومرطبة بشكل طبيعي.
علاج تشقق الشفايف للرجال بالسكر والعسل
عليك خلط ملعقة من السكر البني أو الأبيض مع ملعقة من العسل وبعض زيت الزيتون واصنعي معجونًا خشنًا جدًا وضعيه على الفور على شفتيك.
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