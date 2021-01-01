توقفى عنها فورا... 5 عادات تزيد من التهاب المفاصل



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

أطعمه عديدة يجب تجنب تناولها عند الإصابة بـ التهاب المفاصل إليك أبرزها عليك التوقف عن تناولها إذا كنت مصابًا بـ التهاب المفاصل وفقا لموقع هيلث لاين.



1. السكريات المضافة

وهى المتواجدة فى الحلوى والصودا والآيس كريم فهى قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.



2. اللحوم المصنعة والحمراء

تربط بعض الأبحاث اللحوم الحمراء والمعالجة بالالتهابات ، مما قد يزيد من أعراض التهاب المفاصل خاصة وأن اللحوم الحمراء تزيد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي سوءًا.

قد يعجبك أيضا...

3. الأطعمة التي تحتوي على الجلوتينالجلوتين هو مجموعة من البروتينات في القمح والشعير بعض الأبحاث تربطه بزيادة الالتهاب وتشير إلى وأن الخلو من الجلوتين قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.4. الأطعمة المصنعة للغايةتشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغربية الغنية بالأطعمة المعالجة بشكل كبير قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويديفي دراسة أجريت على 56 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، أظهر أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك مستويات أعلى من الهيموجلوبين السكري (HbA1c) ، وهو علامة طويلة المدى للتحكم في نسبة السكر في الدم.5. الأطعمة الغنية بالملحقد يكون تقليل الملح خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. تشمل الأطعمة الغنية بالملح الروبيان والحساء المعلب والبيتزا وأنواع معينة من الجبن واللحوم المصنعة والعديد من العناصر المصنعة الأخرى.وجدت دراسة على الفئران أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالملح مقارنة بتلك التي تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على مستويات ملح طبيعية.