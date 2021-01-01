

كيفية علاج نخاع العظم وتعرف على أعراضه كيفية علاج نخاع العظم وتعرف على أعراضه

كيفية علاج نخاع العظم الذي يعاني منه عددًا كبيرًا من الأشخاص، وهو نوعًا من أنواع السرطان التي تصيب كبار السن، والنخاع هو مادة تشبه الإسفنج داخل العظام،وتقع الخلايا الجذعية في أعماق النخاع، والتي يمكن أن تتطور إلى خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.



ووفقًا لموقع "healthline"، يحدث سرطان نخاع العظم عندما تبدأ الخلايا في النخاع بالنمو بشكل غير طبيعي أو بمعدل متسارع، كما يمكن تسمية نخاع العظم سرطان الدم أيضًا.



تقوية نخاع العظم

لتقوية نخاع العظم يجب استخدام بعض العلاجات ولكن تحت إشراف الطبيب.

1- العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي يعمل على اكتشاف الخلايا السرطانية في الجسم ثم تدميرها.

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2- العلاج البيولوجيالعلاج البيولوجي يعمل على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الخلايا السرطانية.3- أدوية العلاج الموجهتهاجم هذه الأدوية أنواعًا معينة من الخلايا السرطانية بطريقة دقيقة. على عكس العلاج الكيميائي، فهي تمنع تلف الخلايا السليمة.علاج نخاع العظم بالأعشابانخفاض عدد كريات الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء وخلايا الصفيحات في الجسم تحتاج بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على انتاجها مرة أخرى في الجسم ولا سيما لمرضى سرطان نخاع العظم، وتلك الحالة تسمى قلة الكريات البيض.كما يمكن أن تتسبب الحالات الطبية مثل فقر الدم اللاتنسجي والأورام اللمفاوية ونقص النحاس وما إلى ذلك أيضًا في قلة الكريات الشاملة، وقلة الكريات الشاملة يمكن أن تقلل بدورها من مناعة الشخص وبالتالي يمكن أن تكون قاتلة.تشمل العلاجات الحالية لقلة الكريات الشاملة الأدوية المنشطة لنخاع العظام، ونقل الدم وزرع نخاع العظم، العلاجات الحالية مؤلمة للغاية ولها آثار جانبية طويلة المدى، وبالتالي علاج هذه الحالة باستخدام الأدوية العشبية مهم جدًا.وأفاد التقرير أن الأعشاب مثل عشبة القمح وأوراق البابايا والثوم فعالة في علاج قلة الكريات البيض أحادية النسب.أعراض سرطان نخاع العظم1- ضعف في الجسم.2- تعب شديد.3- نقص خلايا الدم الحمراء.4- نزيف وكدمات في الجسم.5- الالتهابات.6- العطش الشديد.7- كثرة التبول.8- الجفاف.9- آلام البطن.10- فقدان الشهية.11- النعاس.12- آلام العظام.13- الفشل الكلوي.كما نود أن ننوه أن جميع المعلومات الطبية في التقرير ما هي إلا أبحاث ودراسات ولا يمكن الخضوع لها إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.