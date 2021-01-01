ماذا يحدث بالمنطقة.. قرار أمريكي مفاجئ بشأن الخليج العربي

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الخميس، عن قرار وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، بسحب حاملة الطائرة الأمريكية "يو إس إس نيميتز" من الخليج العربي.
وقال مسئول أمريكي بوزارة الدفاع إن ميلر قرر سحب حاملة الطائرات، وإرسالها خارج المنطقة، في إشارة صريحة لخفض التصعيد مع إيران.
وأضاف: "قبل استدعاء ميلر لحاملة الطائرات، التي كان من المقرر أن تغادر منطقة الخليج، ضغط قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكنزي من أجل تمديد مهمتها هناك، بحسب المسؤول العسكري".
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