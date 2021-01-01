ماذا يحدث بالمنطقة.. قرار أمريكي مفاجئ بشأن الخليج العربي

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صورة الخبر: حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الخميس، عن قرار وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، بسحب حاملة الطائرة الأمريكية "يو إس إس نيميتز" من الخليج العربي.

وقال مسئول أمريكي بوزارة الدفاع إن ميلر قرر سحب حاملة الطائرات، وإرسالها خارج المنطقة، في إشارة صريحة لخفض التصعيد مع إيران.

وأضاف: "قبل استدعاء ميلر لحاملة الطائرات، التي كان من المقرر أن تغادر منطقة الخليج، ضغط قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكنزي من أجل تمديد مهمتها هناك، بحسب المسؤول العسكري".

فيما أعرب المسئول الأمريكي عن قلقة البالغ من الوضع الراهن مع إيران، وسط مخاوف من احتمالية شن إيران هجمات على المصالح الأمريكية في العراق.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران "ستدافع بشكل علني ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية" وسط التعزيزات العسكرية الأمريكية بالقرب من حدودها، وقد تلقت معلومات استخباراتية من العراق عن "مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب".

في الأسبوع الماضي، زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "الميليشيات المدعومة من إيران'' مسؤولة عن الهجوم الأخير على المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مجمع السفارة الأمريكية.

المصدر: شبكة "سي ان ان" الأمريكية

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