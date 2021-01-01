الحكومة: تطبيق غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد



المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من يوم الأحد 3 يناير، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" أن المنشآت التي ستخالف قرارات مجلس الوزراء كالالتزام بالسعة الاستعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشآة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.



ونوه إلى أنه في حال تكرار المخالفة مرة أخرى ستحصل من المنشآة المخالفة غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه مرة أخرى مع مضاعفة مدة الغلق الإداري لتكون لمدة أسبوعين.

