الزمالك يجدد عقد جنش

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع محمود جنش، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وعلم FilGoal.com أن جنش اتفق على تجديد عقده لـ 3 سنوات بعد عقد جلسة مع المسؤولين تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود.
جنش (33 عاما) كان ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكنه مستمر مع القلعاء البيضاء حتى 2024.
ولم يخض جنش في أي مباراة مع الزمالك بالموسم الجديد حتى اللحظة، إذ اكتفى بالبقاء على مقاعد البدلاء في أول جولتين، ولم دخل قائمة الثالثة للإصابة.
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