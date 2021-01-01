بداية الذروة.. العليا للفيروسات: سنشهد انخفاضا تدريجيا في إصابات كورونا



إصابات كورونا إصابات كورونا

كشفت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، تفاصيل قرار تأجيل الإمتحانات، مؤكدة أنه قرار حكيم وجاء في وقته.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"مصر قد تكون في بداية مرحلة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



ونوهت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي إلى أنه بعد زيادة المنحنى الوبائي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سنشهد انخفاضا تدريجيا في الإصابات.

قد يعجبك أيضا...

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.