السيسي: إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام في حالة استقرار أعداد الإصابات لكورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

كما وجه الرئيس السيسي بأن تكون اجازة نصف العام من ١٦ يناير المقبل وحتى ٢٠ فبراير المقبل، مشيرا إلى أن إجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت.

المصدر: elbalad

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