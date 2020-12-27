

تعرف على أسعار الخضروات في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة تعرف على أسعار الخضروات في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة

رصدت «المصري اليوم» أسعار الخضروات، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حيث سجلت الطماطم ٤.٠٠ جنيه، بطاطس تحمير ٣.٠٠ جنيه، فلفل رومي ٨ جنيه، بصل احمر وابيض 7.5 جنيه، كوسه 8 جنيه، فلفل صوب 4 جنيه، فلفل اخضر حامي 6 جنيه، فلفل احمر شطة 9 جنيه، باذنجان اسود 3.5 جنيه، باذنجان مخدد 3.5 جنيه، باذنجان ابيض 4 جنيه، جزر 7 جنيه، بطاطا 5 جنيه.



وسجل الليمون بلدي ١٢ جنيه، ليمون حلو 11 جنيه، ليمون إضاليا 10 جنيه، قلقاس 10 جنيه، بنجر 7 جنيه، فاصوليا ٧ جنيه، بسله12 جنيه، بروكلى 13 جنيه.



أما عن الأطباق الجاهزة، فسجل طبق باذنجان ٧.٠٠ جنيه، وطبق قلقاس جاهز 14 جنيه، طبق بسله 12 جنيه، قرع العسل 6 جنيه.