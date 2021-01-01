

الشغل قبل 10 صباحا تعذيب.. تعرف على أفضل أوقات العمل الشغل قبل 10 صباحا تعذيب.. تعرف على أفضل أوقات العمل

يعاني الكثيرون من مشكلة الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى العمل، وأحيانا يحتاج الموظف لبعض الوقت للتركيز والبدء في المهام اليومية.



وبين أن هناك من يفضل العمل ليلا، وآخرون صباحا، شرح مصطفى خليفة، استشاري تطوير الأعمال لـ «الوطن»، أن هناك دراسات كثيرة أوضحت أفضل ساعات العمل، وأيضا أكثر وقت تكون فيه إنتاجية للعمل وجودة أفضل.



وتوصلت بعض الدراسات وفقا لوصف «خليفة»، أن أفضل ساعات العمل هي الساعات الصباحية قائلا: «مش أول ساعة في الشغل لأننا بنبقى مدخلناش لجو الشغل والتركيز، لكن في الساعات التالية لها خصوصا الساعة التانية والتالتة والرابعة، أي لو ميعادك من 8 صباحا فأفضل 3 ساعات فيهم شغل ممتاز هما من 9 لـ 12».

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بعد ذلك الوقت، بحسب «خليفة»، يحتاج الموظف للحصول على راحة حتى يستطيع استكمال المهام والعودة لنفس أجواء العمل والإنتاجية العالية ولكن ليس لمدة 3 ساعات، تكون أقل موضحا: «بعدها بيحتاج لراحة تانية عشان يفصل تاني، وجودتهم مش زي الفتره الأولى من ناحية حجم الإنتاج وكمان جودة الشغل»، مشيرا إلى أنه لذلك آخر ساعة بالعمل أو ساعتين لا يكون بهم مهام كثيرة وتحدث مشاكل كثيرة في الجودة، ويضطر الشخص للاطلاع عليها مرة أخرى في اليوم التالي.دراسة بريطانية: العمل قبل الساعة 10 صباحا نوع من التعذيبوسبق وأن نشرت دراسة قديمة أجريت في جامعة أوكسفورد البريطانية، أن الساعة البيولوجية للإنسان ليست مبرمجة لكي يذهب إلى العمل قبل الساعة 10 صباحا.وقال الدكتور بول كيلي الباحث بالجامعة، إن بدء العمل قبل العاشرة صباحا يعد نوعا من التعذيب، إذ أن العمل خلال الساعات المبكرة سيولد الضغط النفسي والإرهاق وبالتالي الأمراض.ويقول الباحث المختص في علم الأعصاب، إنه على الموظفين أن يبدأوا عملهم الساعة العاشرة صباحا، لأن النسق البيولوجي ليس متوافقا مع متطلبات جسم الانسان قبل هذه الساعة، «نعيش في مجتمع لا يتمتع بالقدر الكاف من النوم، وأن ذلك يتسبب في إعاقة النظام البدني والعاطفي المرتبط بالمؤهلات والقدرات».استشاري الصحة النفسية: العمل قبل 10 صباحا عذاب في حالة واحدةوعلق الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية ، قائلا لـ«الوطن»، إن بدء العمل قبل الساعة العاشرة صباحا أو الاستيقاظ مبكرا بشكل عام، ليس نوعا من التعذيب، ولكن الأمر متعلق بعدد الساعات التي حصل عليها الشخص، فإذا حصل على الراحة الكافية والنوم الكافي من 8 إلى 10 ساعات، سيشعر بحالة من النشاط عند الاستيقاظ مبكرا، ويشعر أيضا بالإنجاز.وشرح «الشخص يشتغل قبل الساعة 10 ده في حالة لو كان متعود على السهر ومبينامش عدد الساعات الكافية فبيكون بالنسبة الصحيان قبل 10 ده عذاب».والاستيقاظ مبكرا له العديد من الفوائد ويؤثر على النضوج الحيوي للشخص في حالة نوم عدد ساعات كافية، والاستيقاظ مبكرا يساعد الشخص على الإنجاز ولا يهم العمل في أي وقت سواء صباحا أو مساء بشرط النوم الجيد وذلك سيساعده أداء العمل بشكل جيد، ويجب الانتباه إلى أن السهر يؤثر على الصحة النفسية للشخص ويجعله يشعر بالتعاسة والإرهاق.