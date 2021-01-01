

خوفا من خطر كورونا.. شركات تحمي موظفيها بـ«العمل من المنزل» خوفا من خطر كورونا.. شركات تحمي موظفيها بـ«العمل من المنزل»

على غرار الخطوة التي اتخذتها العديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، بتطبيق سياسة العمل من المنزل، تزامنا مع تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في كل أنحاء العالم، قررت شركة «ويبرو» الهندية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مد العمل من المنزل لموظفيها حتي يوم 4 أبريل المقبل.



يهدف القرار في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة الموظفين، في ظل زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، إذ قالت الشركة في بيانها: «حتى الآن، ما يقرب من 98% من موظفينا يعملون من المنزل»، ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع «TOI»، يعمل في «ويبرو» نحو 180 ألف موظف، لذا كانت خطوة العمل من المنزل مهمة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.



جوجل: العمل مستمر من المنزل

وأعلنت شركة جوجل الأمريكية، فى وقت سابق، استمرار عمل موظفيها من المنزل حتى سبتمبر العام المقبل، إذ كتب ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذي للشركة، أن استمرار عمل الموظفين من المنزل يهدف إلى حمايتهم من مخاطر الإصابة، مضيفا: «سنكون رعايا خيار العمل التطوعي من المنزل حتى الأول من سبتمبر».

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آبل: لا عودة قبل الصيف المقبلفي منتصف ديسمبر الجاري، أبلغت شركة «آبل» الأمريكية، موظفيها باستمرار عملهم من المنزل حتى الصيف المقبل، بحسب ما نشره موقع «بيزنس إنسايدر».وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن هذا القرار جاء تماشيا مع الجداول الزمنية التي وضعتها شركتا «فيسبوك»، و«جوجل» وغيرهما، مشيرا إلى أنهم تعلموا كيفية إنهاء عملهم بعيدا عن المكتب، ومن دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج، مؤكدا أنها دروسا مهمة يجب اجتيازها في هذا الوباء.وأخذت شركة «Infosys» الخطوة نفسها مؤخرًا، عندما أكدت أن 99% من قوتها العاملة تواصل العمل من المنزل، مؤكدة أن موظفيها سيعودون إلى مكاتبهم خلال الأشهر المقبلة.