على غرار الخطوة التي اتخذتها العديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، بتطبيق سياسة العمل من المنزل، تزامنا مع تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في كل أنحاء العالم، قررت شركة «ويبرو» الهندية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مد العمل من المنزل لموظفيها حتي يوم 4 أبريل المقبل.
يهدف القرار في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة الموظفين، في ظل زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، إذ قالت الشركة في بيانها: «حتى الآن، ما يقرب من 98% من موظفينا يعملون من المنزل»، ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع «TOI»، يعمل في «ويبرو» نحو 180 ألف موظف، لذا كانت خطوة العمل من المنزل مهمة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
جوجل: العمل مستمر من المنزل
وأعلنت شركة جوجل الأمريكية، فى وقت سابق، استمرار عمل موظفيها من المنزل حتى سبتمبر العام المقبل، إذ كتب ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذي للشركة، أن استمرار عمل الموظفين من المنزل يهدف إلى حمايتهم من مخاطر الإصابة، مضيفا: «سنكون رعايا خيار العمل التطوعي من المنزل حتى الأول من سبتمبر».
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التعليقات على خوفا من خطر كورونا.. شركات تحمي موظفيها بـ«العمل من المنزل»
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