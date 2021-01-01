

4 أشخاص لا يتناولون اليانسون.. تعرف عليهم 4 أشخاص لا يتناولون اليانسون.. تعرف عليهم

رغم أن اليانسون من المشروبات المهدئة، وله فوائد عدة والتي تعالج المعدة وتساعد في تقليل التقلصات والانتفاخات التي تصاحب القولون العصبي، ويعمل على استرخاء العضلات، إلا أن هناك عدة أضرار له حددها أشرف عبدالعزيز استشاري التغذية.



فوائد اليانسون

- التحسين من الأعراض المصاحبة للربو



- التخفيف من الإمساك

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- التقليل من الاكتئاب- تهدئة الأعصاب- التقليل من مستوى السكر- التقليل من التشنجات- يحسن من الأعراض المتلازمة لتكيس المبايض- يساعد في تقليل الوزن- مضاد للفطريات ومنظف للمعدةأضرار اليانسون1- الأشخاص المُصابون بحساسية لنباتات الفصيلة الخَيميّة:يُمكن أن يؤدي استهلاك اليانسون من قِبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية إحدى نباتات هذه الفصيلة كالكراوية، والكمّون، والشومر، والهليون، الكرفس، والشبت، والكزبرة إلى حدوث ردَّ فعل تحسسي.2- المصابون بالسرطان الحسّاس للهرمونات:كسرطان «الثدي، والرحم، والمبيضين، وبطانة الرحم» والأورام الليفية الرحمية أيضاً، إذ يمكن لليانسون أن يزيد من سوء هذه الحالات لكونه يؤثر بشكل مُشابه لهرمون الإستروجين، ولذلك يُنصح بتجنُّب تناول اليانسون في حال الإصابة بإحدى هذه الحالات.3- مرضى السكري:يمكن لليانسون أن يخفض مستويات السكر في الدم، ولذلك يُنصح مرضى السكري بمراقبة مؤشرات انخفاض سكر الدم ومستوياته لديهم عند استخدام اليانسون.4- الخاضعون للعمليّات الجراحيّة:يمكن لليانسون أن يقلل مستويات سكر الدم، ممّا قد يجعل السيطرة على مستوياته أثناء العمليّة الجراحيّة أمراً صعباً، ولذلك يجب التوقّف عن تناول اليانسون قبل أسبوعين على الأقلّ من موعد العمليّة المُقرر.وشدد «عبدالعزيز»، على ضرورة اتباع مؤشر وحالة الجسم عند تناول اليانسون بكثرة، خصوصاً الأشخاص الذين يتناولونه باستمرار، كوصفة طبية يومية معالجة، فكل جسم له ردة فعل قد تختلف مع الآخرين، لذا حذر من تناوله من هؤلاء الأشخاص السابق ذكرهم.