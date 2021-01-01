لماذا تضاعفت قيمة عملة بيتكوين خلال 2020؟

حققت عملة بيتكوين صعودا قياسا خلال عام 2020، حيث قفزت إلى مستوى مرتفع جديد بأكثر من 28500 دولار، واكتسبت العملة المشفرة أكثر من 5% لتصل إلى 27835 دولارا، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 47% منذ بداية شهر ديسمبر، وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ شهر مايو 2019.
وتضاعفت قيمة بيتكوين أربع مرات تقريبًا هذا العام مع نمو الاهتمام من المستثمرين المؤسسين، وهذا يعود إلى انخفاض الدولار الأمريكي، إذ أصبحت عملة بيتكوين استثمارًا أكثر جاذبية وسط مخاوف من أن حزم التحفيز الحكومية الضخمة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا تغذي التضخم.
وتتعرض العملة الأمريكية لضغوط مع انتقال المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة، والمراهنة على الانتعاش الاقتصادي القوي في العام المقبل مع طرح لقاحات فيروس كورونا، كما تم تعزيز بيتكوين من خلال التوقعات بأنها ستصبح طريقة الدفع الأكثر شيوعًا، وأطلقت باي بال خدمة تداول العملات المشفرة عبر منصتها.
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