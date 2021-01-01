

أهم الأحداث الفلكية في شهر يناير 2021 أهم الأحداث الفلكية في شهر يناير 2021

نشر رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادروس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهم الأحداث الفلكية لشهر يناير 2021.



وجاءت الأحداث الفلكية:





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1 ينايرإقتران القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل Beehive" الموجود في برج السرطان، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران في السابعة والنصف مساءا وحتى شروق الشمس صباح اليوم التالي، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب.4-3 ينايرزخة شهب الرباعيات Quadrantids وهي من زخات الشهب المتوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهاب في الساعة بافتراض وجود سماء مظلمة تماما، وهي ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1 ، والذي تم اكتشافه عام 2003 ، وهو يدور حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصفسيحجب القمر الأحدب معظم الشهب الخافتة هذا العام، أفضل رؤية بعد منتصف الليل ويجب ان تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن اضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار ، تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء "Bootes"، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء.11 ينايريقترن القمر مع كوكب الزهرة في هذا اليوم، ويكونا مرئيان بالعين المجردة في السادسة إلا الربع صباحا في اتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة.13 ينايرالقمر الجديد "المحاق"، في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة .14 ينايريقترن القمر مع كوكب عطارد في هذا اليوم ، ويكونا مرئيان بالعين المجردة في اتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ولمدة ساعة تقريبا21 ينايريقترن القمر مع كوكب المريخ في هذا اليوم ، ويكونا مرئيان بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا.22 ينايريقترن كوكب المريخ مع كوكب أورانوس في هذا اليوم بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا ، ولكن لصعوبة رؤية كوكب أورانوس بالعين المجردة ، لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب او نظارة معظمه.24 ينايرعطارد في أكبر استطالة شرقية له، يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له في هذا اليوم حيث تبلغ 18.6 درجة من الشمس. وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في المساء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة28 ينايراكتمال بدر القمر، يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 29 يناير حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون اجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 28 يناير باذن الله بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%.ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون او بدر الذئب لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا .28 ينايرإقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال هذا الشهر، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب شمس 28 يناير وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير ، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب .