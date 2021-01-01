

تلسكوب للمراقبة الفضائية يرصد دمار نجم قريب من ثقب أسود تلسكوب للمراقبة الفضائية يرصد دمار نجم قريب من ثقب أسود

أفاد معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الأربعاء 30 ديسمبر، أن تلسكوب المراقبة الفضائية "سبيكتر إر جي" الروسي، رصد دمار نجم كان قريبا من ثقب أسود.







وجاء في بيان المعهد "في نوفمبر 2020 ، كشف التلسكوب "إي روزيتا" الألماني الموجود على مرصد المراقبة الفضائية "سبيكتر إر جي" الذي يدور حول الأشعة السينية، مصدرًا جديدًا في الفضاء، ما جذب انتباه علماء الفيزياء الفلكية الروس من خلال ليونة طيف الأشعة السينية، يجب أن تظهر هذه المصادر التي يبلغ عمرها حوالي نصف عام أثناء تدمير المد لنجوم تتواجد على مقربة شديدة من ثقب أسود هائل".

وقال المدير العلمي لتلسكوب المراقبة الفضائية "سبيكتر إر جي" راشد سنييف" إن هذا الحدث "ليس غريبًا جدًا".



وجاء في بيان صحفي صادر عن معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية نقلا عن سنيف "تشكل معظم مواد النجم الممزق قرصًا تراكميًا حول الثقب الأسود وتسقط ببطء في الثقب الأسود، وترسل إلينا إشارة على شكل أشعة سينية قوية، وقد لاحظ علماء الفلك في السنوات الخمس والعشرين الماضية أن نجمين يمران بالقرب (ولكن وراء نصف قطر المد والجزر) من ثقب أسود بكتلة 4 ملايين كتلة شمسية في مركز مجرتنا".

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ويكمن الهدف من" سبيكتر إر جي" في تجميع خريطة للكون على مدار أربع سنوات من خلال تصوير السماء بأكملها بدقة عالية في نطاق الأشعة السينية، وسيتم بناء مجموعه ثماني خرائط، سيستغرق كل منها ستة أشهر، وسيتم الانتهاء من الخريطة الأكثر دقة، والتي ستجمع بين ثمانية استطلاعات، وإصدارها في حوالي عام 2025وتم إطلاق مرصد "سبكتر- إر جي"، الذي طورته شركة "لافوتشكين" التابعة لروسكوسموس، إلى الفضاء في 13 يوليو 2019، من قاعدة بايكونور الفضائية، والذي طور بالتعاون مع ألمانيا بطلب الأكاديمية الروسية للعلوم.وجهز المرصد بتلسكوبين (مقرابين) عاكسين فريدين للأشعة السينية: "أيه أر تي – إكس سي" الروسي و "إي روزيتا" الألماني.