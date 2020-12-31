ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 31-12-2020 أمام الجنيه المصرى

ارتفعت أسعار العملات اليوم الخميس 31-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 19.25 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.17 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.
فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خُمس قيمتها في 2020 إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصاد العالمي، لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية إذ تقدم الحكومات تحفيزا.
واليوم الخميس، آخر أيام التداول في 2020، انخفض خام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 51.55 دولار للبرميل وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 48.27 دولار للبرميل.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
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