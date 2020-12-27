

اسعار مواد البناء اليوم.. حديد التسليح يتراوح 13500 – 13650 جنيها بالمصنع اسعار مواد البناء اليوم.. حديد التسليح يتراوح 13500 – 13650 جنيها بالمصنع

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 31-12-2020 في السوق المحلى وذلك بالرغم من إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة، وذلك وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها.



وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.



وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.



وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.