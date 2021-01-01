أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن أشكال رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، وذلك بالشكلين الاتيين :
- يتم تقديم الرسالة بنفس النمط التقليدي والشكل المألوف حاليًا دون تغيير، وكذلك نفس الشروط والمواصفات المعروفة في الأعوام السابقة.
- الطريقة الثانية تكون عبارة عن تقديم رساله الماجستير على شكل بحثين منشورين ، بحيث يكون أحدهم مرجعي ، على أن تكون رسالة الدكتوراه عبارة عن ثلاثة أبحاث ، يكون أحدهم مرجعي.
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التعليقات على طرق جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه باقتصاد القاهرة .. تعرف عليها
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