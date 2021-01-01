طرق جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه باقتصاد القاهرة .. تعرف عليها

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صورة الخبر: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن أشكال رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، وذلك بالشكلين الاتيين :

- يتم تقديم الرسالة بنفس النمط التقليدي والشكل المألوف حاليًا دون تغيير، وكذلك نفس الشروط والمواصفات المعروفة في الأعوام السابقة.

- الطريقة الثانية تكون عبارة عن تقديم رساله الماجستير على شكل بحثين منشورين ، بحيث يكون أحدهم مرجعي ، على أن تكون رسالة الدكتوراه عبارة عن ثلاثة أبحاث ، يكون أحدهم مرجعي.

وأوضحت الكلية أن الطالب من حقه اختيار أي من الطريقتين ، دون إجباره على إحداهما ، وبغض النظر عن موعد تسجيله للرسالة.

كما نوهت الكلية عن تقديم جوائز ومكافأة في حال اتباع الباحث للطريقة الثانية ، ولكن يكون اتباعها اختياريا دون أن يجبر الطالب عليها.

المصدر: elbalad

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