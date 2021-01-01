

غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، أنه تم غلق وتشميع 11 مركز للدروس الخصوصية في 5 مراكز بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.



وتفعيلا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة بكل مركز للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( بندر- مركز كفر الدوار - النوبارية - التحرير - ابو المطامير- الرحمانية - ايتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - أبو حمص - كوم حمادة - ادكو - مركز دمنهور - المحموديه).



أسفر المرور في أماكن الدروس الخصوصيه عن الآتي: "غلق مركز بشقه دور أرضي بها مدرس يعطي دروس خصوصية وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمه وتشميع المقر بمركز أبو حمص، تم التوجه لمنطقة التمليك وتم غلق 3 مراكز والتشميع من قبل الوحدة المحلية بمركز كفر الدوار.

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- تم المرور من قبل إدارة النوبارية على أماكن الدروس الخصوصية بقرية الناصر وتم غلق وتشميع مركزين واتخاذ الإجراءات اللازمة، المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة ارض الجمعية وعمارات المعلمين وتم الغلق والتشميع لعدد 3 مراكز للدروس الخصوصية في إدارة التحرير.- في إدارة ادكو تم المرور علي مقار الدروس الخصوصية بنطاق مدينة ادكو وقد تم غلق مقر بأحد البيوت السكنية لأحد المعلمين يقوم باعطاء درس خصوصي وتم احالته للشئون القانونية.يذكر أن الوحدات المحلية نفذت حملات اشغالات بمدن ومراكز المحافظه، بالتنسيق مع شرطة المرافق والادارة التعليميه بكل مركز وأسفرت عن الآتي:-- غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصيه بمركز بدر.-رفع 312 حاله إشغال وغلق مقهي لتقديمه شيشه بمدينة دمنهور.- رفع 98 حالة إشغال وتشميع 11 مركز تعليمي بمركز ومدينة كفر الدوار.- تحرير 7 محاضر ضد مقاهي ومحلات تجارية مخالفه بمركز إيتاي البارود.ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، وكذا الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.أسفرت الحملة عن غلق مقهى وثلاثة مراكز للدروس الخصوصية وضبط ومصادرة ٣١ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي.