ماذا يحدث لو أصيب طالب بـ كورونا أثناء الامتحانات؟.. جامعة حلوان تجيب



جامعة حلوان جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن عددا من التعليمات الهامة التي يجب على الطلاب الالتزام بها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2020 /2021.



وتمثلت هذه التعليمات فيما يلي :



-في حال وجود أي أعراض مرضية عند الطالب يتوجه مباشرة إلى عيادات مستشفى الطلبة ويتم الكشف عليه في عيادة الاشتباه وعمل الفحوصات الطبية والاشعة اللازمة

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- ويتم صرف العلاج من خلال صيدلية المستشفى- ويمنح الطالب اجازة مرضية للعلاج والعزل المنزلي في ضوء الكشف الطبي والتحاليل- ويتم ارسال الاجازات الطبية معتمدة من إدارة المسشفى إلى الكليات المعنية لاحتساب عذر مرضي- في فترة الامتحانات يمنح المستحق اجازة مرضية عن الفترة التي يتوجب عزله فيها اثناء العلاج- في حالة قيام الطالب بالكشف في مستشفى خارجية و كونه مخالط لحالة ايجابية في الاسرة يتم الاطلاع من اللجنة الطبية على التحاليل والاشعة التأكد من صحة واستحقاق الطالب للاجازة المرضية ويمنح الطالب اجازة مرضية للعزل حسب الحالة الطبية- يتم متابعة الطالب تليفونيا من خلال وسائل التواصل أثناء فترة العزل والعلاج من خلال فريق المتابعة واللجنة الطبية المشكلة داخل المستشفى لتقديم المشورة الطبية والدعم الطبي وتوفير العلاج المطلوب- يتم إعادة تقييم حالة الطالب بعد انتهاء فترة العزل للتأكد من زوال المرض والسماح له بإعادة التواجد في الكلية- على الطالب مراجعة إدارة الكلية للنظر في إعادة الامتحانات الخاصة به فور شفائه.وكان قدر أعلن مسؤلو جامعة حلوان عن إجراء الجامعة للامتحانات وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، حيث حرصت الجامعة على الحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل اللجان ، و تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ، و فرض ارتداء الكمامات داخل اللجان و الجامعة ، و تنبيه الطلاب بضرورة حمل المطهرات و المسلتزمات الشخصية ، حرصا على سلامة الطلاب .وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل مع الإدارة الطبية في حالة الشعور بأي من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل مع الحالة حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب في جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:0114563247801065738847