جامعة عين شمس تقترب من تطبيق الامتحانات إلكترونيا بجميع الكليات.. تفاصيل



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

قامت جامعة عين شمس، بالتعاون مع شركتي في مجال الاتصالات بتوفير " خط طالب جامعة عين شمس " والذي يتيح للطالب إختيار شركة المحمول المناسبة له أو التي لها تعطية اتصال جيد بالنسبة له، بحيث يحصل الطالب على باقات إنترنت بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 50% من قيمتها الأصلية في السوق.



ونجحت جامعة عين شمس في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات ؛ وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية ، لافتًا أن هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت و كذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.

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وأوضح أن الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة ، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجًا والذين تشملهم مظلة التكافل الإجتماعي من الجامعة.واشار الي سوف يتم توفير خطوط الإنترنت وباقات المحمول لعدد ٧٢٠٠ طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات .ومن المقرر أن يتم توزيع الخطوط على الطلاب من خلال منافذ الشركة التي ستتواجد بمختلف الأحرم الجامعية خلال الأسبوع الجاري لتوزيع "خط طالب جامعة عين شمس" ، وبذلك يضمن الطلاب الحصول على خدمات مدعمة طوال مدة العام الدراسي كاملًا، بما يسهم في تيسير عملية التعلم بأعلى مستويات الكفاءة و الجودة.ويأتي ذلك استعدادا لموسم الامتحانات وبما يضمن إتاحة الفرصة للطلاب لأداء ما قد يُدرج من امتحانات إلكترونية بسهولة ويسر ،فضلاً عن تيسير عملية التعلم والدخول على المنصات التعليمية و تحصيل المعلومات من خلال المناهج الإلكترونية بما يتماشى مع الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية.وأردف الدكتور عبد الفتاح إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأت منذ أكثر من 10 أيام، مشيرا الي ان الأمور شديدة الانتظام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .وفي ذات السياق قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ان الامتحانات سوف تجري بشكل التقليدي "ورقي " وليس الكتروني لان كلية الحقوق ذات كثافة عددية كبيرة مشيرا الي انه حصل الطلاب الأكثر احتياجا خطوط وباقات إنترنت لمواكبة الدراسة عن بعد دون أي معوقات .وأضاف عميد حقوق عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان الامتحانات الالكترونية تحتاج الي بنية تحتية كبيرة ونحن الان في اطار تأهيل الكلية ان تكون امتحاناتها الكترونيا خلال العام الجديد .