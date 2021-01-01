بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة التمر بالقرفة



كيكة التمر بالقرفة كيكة التمر بالقرفة

تريدين تحضير حلوى لذيذة لعائلتك بمناسبة السنة الجديدة، فعليكي بتحضير طريقة عمل كيكة التمر بالقرفة، والتي لن تكلفك الكثير من الوقت والمجهود.



وقت التحضير : 15 دقيقة

وقت الطبخ : 45 دقيقة

تكفي ل : 12 شخص



وقد الشيف سنان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك طريقة عمل كيكة التمر بالقرفة، والتي تحتوي على مكونات مفيدة ، وصحية لكي ولعائلتك.

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مقادير طريقة عمل كيكة التمر بالقرفة1 كوب سكررشة ملح1 كوب تمر، خالي من النوى ومقطع مربعات2 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر1 ملعقة كبيرة فانيليارشة بيكربونات صوداطريقة عمل كيكة التمر بالقرفة :1- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.2- اخلطى الدقيق مع البايكنغ باودر، الملح، القرفة والبيكربونات جيدًا.3- في الخلاط الكهربائي، اخلطي البيض مع الفانيليا لمدة دقيقة، ثم أضيفى السكر واستمري في الخفق حتى يذوب السكر تمامًا.4- أضيفي الحليب و الزيت واستمري في الخفق، ثم أضيفي التمر واخلطي المزيج مجددا حتى يتجانس.5- أضيفي باقي المقادير الاخرى ماعدا البيض والزيت، استمري في الخفق حتى يتجانس المزيج تمامًا.6 - أضيفي خليط الدقيق، واستمري في الخفق حتى تتشكل لديكِ عجينة لينة.7- في صينية مدهونة بالزيت و مرشوشة بالدقيق، صبى الخليط بالتساوي.8- أدخلي الصينية الفرن على كيكة التمر بالقرفة لمدة 45 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة تمامًا.