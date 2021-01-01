

أضرار وزن الحقيبة المدرسية على ظهر الأطفال أضرار وزن الحقيبة المدرسية على ظهر الأطفال

الأطفال الذين يحملون أجهزة ثقيلة (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad) والكتب إلى المدرسة يعانون من تشوهات متنامية لا يمكن حتى تصحيحها نتيجة حمل ثقل ثقيل على ظهورهم أو حقائب مدرسية ثقيلة، آلام الظهر وتشوهات العمود الفقري شائعة للغاية لدى الأطفال حتى سن 10 سنوات.



بعض المشكلات الشائعة التي يواجهها الأطفال هذه الأيام هي التعب المفرط وآلام العضلات والظهر وضعف الجسم وآلام أسفل الظهر وآلام الرقبة والكتف وانحناء العمود الفقري غير الطبيعي وما إلى ذلك.



اضرار الحقيبة المدرسية الثقيلة

في بعض الحالات ، غالبًا ما يحمل الأطفال حقيبتهم على كتف واحد مما يؤدي إلى الاتكاء على جانب واحد بكل الوزن، هذا يسبب بشكل خاص آلام الظهر وإجهاد شديد في الرقبة والكتف، تتسبب أحزمة حقائب الظهر أيضًا في حدوث إصابة من خلال التدخل في الأعصاب والدورة الدموية.

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الحقيبة المدرسية واثرها على الظهريمكن أن تسبب هذه المشكلات أضرارًا طويلة المدى للأطفال الذين يكبرون، ينمو جسم الطفل ويتطور باستمرار ، ويتشوه هيكله العظمي بسبب وزن حقيبة الظهر وهذا يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة دائمة، وتتسبب حقائب الظهر في حدوث مشاكل طويلة الأمد في الظهر مع الوضع السيئ وتشوه العمود الفقري وما إلى ذلك مما يجعل من الصعب على الطفل أداء وظيفته، وتحديد المشكلة مهم للغاية في مرحلة مبكرة، تسبب حقائب الظهر الثقيلة آلام الظهر والرقبة والكتف ويزداد هذا الألم سوءًا إذا كان لدى الأطفال أنماط حياة غير مستقرة.الحقيبة المدرسية واضرارهايمكن بالتأكيد منع المخاوف الصحية الناتجة عن حقائب الظهر الثقيلة من خلال التعرف المبكر على المشكلة، يحتاج الآباء إلى تحديد العلامات في مرحلة مبكرة، إذا كان الطفل يعاني من آلام في الظهر أو الرقبة أو الكتف ، أو ألم في الساق ، أو إرهاق شديد ، أو يجهد للأمام عند حمل حقيبة ظهر ، فاستشر أخصائيًا لفهم السبب،الوزن المثالي للحقية المدرسيةيجب ألا يزيد الوزن الإجمالي لحقيبة الظهر الخاصة بطفلك عن 10٪ من الوزن الإجمالي لطفلك.اعدد الحلول التي يمكن تطبيقها للحصول على حقيبة خفيفة وصحيةاشترِ حقيبة ظهر خفيفة الوزن بأجزاء متعددة لطفلك وشجعه على ارتداء الحقيبة على كلا الحزامين.تأكد من أن العبوة الخلفية بها حشوة على الأشرطة وفي الخلف.اشترِ حقائب ترولي للأطفال الذين يمشون مسافة من المنزل إلى المدرسة أو حتى إلى محطة الحافلات.انصح طفلك بحمل حقيبة ظهر خفيفة الوزن وتجنب الكتب والوزن الزائديجب ألا تتدلى حقيبة الظهر أسفل الخصر، فهذا يشير إلى الضغط المفرط على الكتفينبعض مكونات حقائب الظهر (مثل الحجم والوزن والمقصورات) لا تصعد من هذه المشكلات لدى الأطفال ولكن طريقة حملها، تأكد من شراء حقيبة ظهر بمقصورات مختلفة مما يتيح سهولة تنظيم العناصر في الحقيبة، أيضًا ، لا تستثمر في حقائب فاخرة ثقيلة لأنها تزيد من وزن العناصر الموجودة داخل الحقيبة، بصفتك أحد الوالدين ، تأكد من تعليم طفلك الطريقة الصحيحة لحمل حقيبة الظهر.تجنب حمل كل الوزن على كتف واحد ووزع الوزن بالتساوي بحمله على كلا الكتفين.شد الأشرطة واضبطها حسب المتطلبات بحيث تكون حقيبة الظهر أقرب إلى الجسمقم بتنظيم حقيبة الظهر جيدًا ، ويجب تعبئة جميع الكتب الثقيلة في الجزء الأوسط من حقيبة الظهر.تحديد الحجم المناسب لحقيبة الظهر مهم جدًا، تأكد دائمًا من مساعدة طفلك في اختيار حقيبة الظهر، إذا تم منح الأطفال الخيار ، فسوف يتعاملون مع مظهر حقيبة الظهر بدلًا من وظيفتها، إن استخدام حقيبة الظهر هو الذي سيحدد حجم حقيبة الظهر، عند شراء حقيبة ظهر لطفلك ، تأكد من البحث عما يلي ؛أحزمة مبطنةفكر في شراء حقيبة ظهر بحزام خصرلا تشتري حقائب الظهر الثقيلة نفسهاشراء حقائب ظهر صغيرة للأطفال الصغاريُنصح باستخدام حقائب الترولي للأطفال الصغار لأنها أكثر ملاءمةتحمل حقائب الظهر عبئًا ثقيلًا على الأطفال، تخلق حقيبة الظهر المحملة بشكل زائد أو التي تم ارتداؤها بشكل غير صحيح ضغوطًا على العمود الفقري ، مما قد يتسبب في ميل الطفل بعيدًا جدًا للأمام وتعاني من تشويه المنحنى الطبيعي للعمود الفقري ، مما يؤدي إلى لف أكتافهم والتسبب في ظهور ظهر علوي أكثر استدارة، يرتدي بعض الطلاب حقائبهم على كتف واحد فقط ، وقد يمشون مائلًا إلى جانب واحد ويعانون من آلام في الرقبة "، الوزن الزائد يمكن أن يسبب آلام العمود الفقري والكتف والرقبة وغيرها من آلام العضلات والعظام. العمود الفقري معرض لخطر الإصابة.