طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى.. 3 وصفات شهية كالمحترفين



طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:32 م



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طريقة عمل الكبدة

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى .. 3 وصفات شهية كالمحترفين

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اسماء محمد

تعد الكبدة الإسكندرانى من ألذ الأكلات الشعبية المنتشرة بين المصريين فهى تجميع بين المذاق الشهى والنكهة والفريدة مما جعلها من الأكلات الأساسية في قائمة العديد من المطاعم.



نقدم لكم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل بنفس مذاق المحلات بخطوات مجموعة من خبراء الطهى.



الوصفة الأولى

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طريقة عمل الكبدة الاسكندرانيمقادير الكبدة الاسكندرانيكبدةبصلطماطمفلفل الوانكمونليمونبقدونسخلشطةزيت زيتونثومعيش بلدىفلفل حارملحفلفل اسودطريقة عمل الكبدة الاسكندراني* فى اناء به ماء مغلي على النار ضعي الخل والملح والفلفل والكبدة واتركيها قليلا حتى تأخذ لون ابيض ثم ضعيها فى طبق* قطعى الكبدة شرائح صغيرة وضعيها فى طاسة به زيت زيتون على النار ثم ضيفى اليها ثوم ورشة كمون وملح و فلفل وشطة وشرائح بصل وفلفل الوان وشرائح طماطم ثم قلبي جيدا وضعى عصير ليمون و فلفل حار و بقدونس وضيفيه اليهم واتركيها حتى النضج ثم قدميها.الوصفة الثانيةطريقة عمل الكبدة الاسكندراني للشيف شربينيمقادير كبدة إسكندرانيفلفل حارفلفل الوانكبدةطماطمبصلثومخلليمونملح فلفل أسودشطةبهاراتكمونزيتعباد الشمسعيش تورتيلاطريقة عمل الكبدة الاسكندراني* في اناء به ماء ساخن على النار ضعي الكبدة والخل ثم قطعي البصل شرائح وقطعي الكبدة بعد ان تبيض شرائح رفيعة ضيفي الفلفل الحار والفلفل الألوان وطماطم شرائح.* ضيفي بهارات وكمون وشطة وليمون وملح وفلفل واتركيها لتنضج قليلا على النار ثم قدميها ثم استخدمي بولتين لتحميص عيش تورتيلا ليصبح مثل الطبق لتقديم الكبدة.الوصفة الثالثةطريقة عمل الكبدة الاسكندرانى لـ أميرة شنبمقادير كبدة اسكندرانىنصف كيلو كبدةجرجيرعيش بلدىملح فلفلفلفل احمر حارفلفل اخضرخلثوم مفرومزيتعصير ليمونكوب طحينةطريقة عمل الكبدة الاسكندرانى* ضعى الطحينه والبقدونس والفلفل الاحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل وضعيهم فى الكبه وافرميهم جيدا.ضعي المكونات على الكبده وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم على الناروقلبى حتى تنضج الكبده ثم ضعيها فى العيش البلدى او الشامي.