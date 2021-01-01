

حمص الشام حمص الشام

يعد حمص الشام من الأكلات الخفيفة التى تمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة وقدرا جيدا من البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية ما يجعل حمص الشام وجبة خفيفة مناسبة لفصل الشتاء، هذا فضلا عن مذاقه الجيد.



نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام أو الحلبسة بـ 3 وصفات مختلفة لـ شيفات .

مقادير حمص الشام

حمص منقوع

ماء بصل

طماطم

ثوم

كمون

ملح

فلفل أسود

شطة

ملح ليمون

عصير ليمون

طماطم بيوريه



طريقة عمل حمص الشام

*ضعي الحمص على النار مع ماء و بصل و طماطم مفرومة و طماطم بيوريه و ملح وفلفل و كمون و ثوم يترك على النار لمدة ساعة على الأقل .

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* يضاف ملح الليمون و عصير الليمون وتضاف الشطة و يترك حتى يغلى ثم يرفع و يقدم بالهناطريقة عمل حمص الشام الشيف شربينيمقادير حمص الشامحمصماءبصلطماطمثومكمونملحشطةملحليمونعصير ليمونطماطم بيوريهفلفلطريقة تحضير حمص الشام* أنقعي الحمص لمدة 24 ساعة فى الماء* ارفعى الحمص على النار في ماء مع بصل و طماطم مفرومة و طماطم بيوريه و ملح وفلفل و كمون و ثوم* اتركيه على النار لمدة ساعة على الاقل ثم ضيفى ملح الليمون و عصير الليمون عليه* ضيفى الشطة و اتركيه حتى يغلى ثم يرفع و يقدم فى كبايات بالهناطريقة عمل حمص الشاملـ نجلاء الشرشابىمقادير حمص الشامحمص منقوعطماطمبصلثومشطةكمونليمونملح فلفل أسودطريقة عمله حمص الشام* ضيف الحمص المنقوع مع قطع الطماطم والبصل والثوم والماء في حلة على النار* ضع الملح والفلفل والكمون والشطة الناعمة ويترك حتى تمام السلق ويغرف ويقدم مع إضافة عصير ليمون وشطة حسب الرغبة.