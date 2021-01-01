علاج التسمم الغذائي سريعا

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علاج التسمم الغذائي

يصاب الكثير من الأشخاص بالتسمم الغذائى فى الوقت الحالى لأسباب مختلفة،ويعاني الشخص المصاب بالتسمم الغذائي من الجفاف الشديد والقئ والاسهال ،لذلك نقدم لكم علاجا التسمم الغذائي .

السيطرة على الغثيان والقيء
تجنب الأطعمة الصلبة حتى ينتهي القيء . ثم تناول الأطعمة الخفيفة ، مثل البسكويت المالح أو الموز أو الأرز أو الخبز.
قد يساعد تناول السوائل في تجنب القيء.
لا تأكل الأطعمة المقلية أو الدهنية أو الحارة أو الحلوة.
لا تتناول الأدوية المضادة للغثيان أو الإسهال دون استشارة الطبيب. لها آثار جانبية وقد تجعل بعض أنواع الإسهال أسوأ، قد يعطيك طبيبك دواءً مضادًا للغثيان إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالجفاف.

منع الجفاف
اشرب سوائل صافية ، بدءًا من رشفات صغيرة ثم شرب المزيد تدريجيًا.
إذا استمر القيء والإسهال لأكثر من 24 ساعة ، اشرب محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم.

متى تستدعي الطبيب؟
اتصل بالطبيب فورًا إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أيام أو إذا كان لديك:
آلام شديدة في البطن
حمى
إسهال دموي أو براز داكن اللون
القيء المطول أو الدموي
علامات الجفاف ، مثل جفاف الفم ، وانخفاض التبول ، والدوخة ، والتعب ، أو زيادة معدل ضربات القلب أو معدل التنفس

المصدر: webmd

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