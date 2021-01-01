احذر.. علامات تظهر على العين تنذرك بمرض مميت



علامات تظهر على العين علامات تظهر على العين

كشف مجموعة من الباحثين، إن هناك علامة واضحة يمكن معرفة بها ما إذا كنت مصابا بسرطان الثدي، والعلامة المفاجئة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة هي وجود بؤبؤ صغير في إحدى العينين.



وأفاد الباحثون، انه مؤخرا سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC) هو نوع من سرطان الرئة الأولى، ما يعني أن الخلايا بدأت تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في العضو، وفقا لموقع WebMD الطبي.



وأوضح الباحثون، أن ورم بانكوست الذي ينشأ في قمة الرئة، والذي غالبا ما يتكون من نوع سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، يمكنه خلال نموه أن يضغط على الوريد العضدي الرأسي والشريان تحت الترقوة و العصب الحجابي، أو قد يضغط على عقدة ودية.

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ووجد الباحثون، ان ظهور الاورام السرطان على الرئة يمكن ان يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض المعروفة باسم متلازمة هورنر، ومن ابرزها الإصابة بـ جفن عين متدلي بسبب تلف الأعصاب (الذي يمكن أن تسبب أورام البانكوست)، بالإضافة إلى أعراض أخرى، ومن أبرزها:1- صغر الحدقة (الدائرة السوداء في منتصف العين)2- فارق ملحوظ في حجم الحدقة بين العينين (تفاوت الحدقتين)3- الانفتاح (التوسع) القليل أو المتأخر للحدقة المصابة في الضوء الخافت4- تدلي الجفن العلوي (الانسدال)5- الارتفاع الطفيف للجفن السفلي، ويُعرف في بعض الأحيان باسم الانسدال المقلوب6- مظهر غائر لـ العين.7- التعرق القليل أو عدم التعرق (انقطاع التعرق) سواء على الجانب الكامل للوجه أو على المنطقة المعزولة من الجلد بالجانب المصاب8- قد يعاني "الرجال في منتصف العمر" أيضا من ألم أو صداع بجانب متلازمة هورنر.ويصيب سرطان الرئة أي شخص، ولكن نحو 85% من الحالات تحدث لمن يدخنون، ويمكن أن ينتشر سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بسرعة أكبر، وهو ورم خبيث مميت، ويمثل حوالي 15% من سرطانات الرئة.