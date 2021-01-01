متى تكون آلام أسفل الظهر مؤشر خطر

في مرحلة أو أخرى ، سيعاني ما يقرب من 80 بالمائة من الأشخاص من ألم في أسفل الظهر وهو أمر كبير بما يكفي للحد من النشاط، إنها مشكلة شائعة جدًا ويسهل التعامل معها نسبيًا، ومع ذلك لا يزال من الممكن أن تسبب آلام أسفل الظهر قدرًا مفرطًا من القلق.
ووفقا لما ذكره موقع " healthcare" بالنسبة للجزء الأكبر ممن يعانون من آلام أسفل الظهر فإنها ليست مدعاة للقلق وغالبًا ما تزول من تلقاء نفسها ولكن يجب الحفاظ على النشاط البدني المناسب.
تزول معظم آلام أسفل الظهر بدون جهد يذكر في غضون أسابيع قليلة، ببساطة يجب البقاء نشيطًا حيث اعتاد البعض على التوصية بالراحة في الفراش لآلام الظهر ، لكننا نعلم الآن أن آلام الظهر تتحسن بسرعة أكبر عندما يستأنف الناس النشاط الطبيعي ويمارسون التمارين الخفيفة.
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