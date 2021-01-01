متى تكون آلام أسفل الظهر مؤشر خطر



آلام أسفل الظهر آلام أسفل الظهر

في مرحلة أو أخرى ، سيعاني ما يقرب من 80 بالمائة من الأشخاص من ألم في أسفل الظهر وهو أمر كبير بما يكفي للحد من النشاط، إنها مشكلة شائعة جدًا ويسهل التعامل معها نسبيًا، ومع ذلك لا يزال من الممكن أن تسبب آلام أسفل الظهر قدرًا مفرطًا من القلق.



ووفقا لما ذكره موقع " healthcare" بالنسبة للجزء الأكبر ممن يعانون من آلام أسفل الظهر فإنها ليست مدعاة للقلق وغالبًا ما تزول من تلقاء نفسها ولكن يجب الحفاظ على النشاط البدني المناسب.



تزول معظم آلام أسفل الظهر بدون جهد يذكر في غضون أسابيع قليلة، ببساطة يجب البقاء نشيطًا حيث اعتاد البعض على التوصية بالراحة في الفراش لآلام الظهر ، لكننا نعلم الآن أن آلام الظهر تتحسن بسرعة أكبر عندما يستأنف الناس النشاط الطبيعي ويمارسون التمارين الخفيفة.

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نظرًا لأن الغالبية العظمى من آلام الظهر ناتجة عن الإفراط في استخدام العضلات أو إصابة الأنسجة الرخوة (مثل الكدمة) ، فلا يوجد الكثير مما يمكن للطبيب فعله للمساعدة في تجنب اقتراح مسكن للألم.يقلق بعض الأشخاص من الألم ويريدون إجراء أشعة سينية أو تصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم حدوث أي شيء أكثر خطورة ، لك الأطباء ينصحون بعدم القيام بذلك لأنه من الصعب تحديد السبب الدقيق للألم ، ويميل إلى التسبب في قلق المريض دون حل حقيقي.متى تكن الام اسفل الظهر مؤشر خطرهناك أوقات يكون فيها سبب آلام أسفل الظهر ضروريًا لرؤية الطبيب ويمكن ان يشكل خطورة عليك، يجب أن تذهب إلى الطبيب إذا:تعرضت للإصابة من جراء الصدمة ، مثل السقوط أو حادث سيارة.إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.ينتشر الألم أسفل الساق إلى القدم.يصاحب الألم فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.كنت مصابًا بالسرطان أو عانيت سابقًا من السرطان.