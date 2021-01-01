أترك الصلاة بسبب التكاسل عن الوضوء فهل يجوز التيمم؟

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إن من شروط صحة الصلاة الطهارة والوضوء فبدونهما تكون الصلاة باطلة، والوضوء نور على نور يعطي لصحابه نور في وجهه ويحميه من الشيطان والمس.
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال ورد الى دار الإفتاء يقول صاحبه: " ابني لا يصلي تكاسلًا عن الوضوء فهل يجوز له أن يتيمم حتى يواظب على الصلاة ؟ " . لا يجوز الصلاة بدون وضوء ، والتيمم لا يكون إلا إذا تعذر وجود الماء وأصبح شيئا صعبا، فبالتالي إذا توافرت الماء فالتيمم باطل ولا تصح الصلاة.
وأوضح : حاول أكثر من مرة أن تحببه في الوضوء وتبين له أهميته للإنسان وراقبه واصبر عليه حتى يتعود على الوضوء ، وأخبره بأنه لابد من مقابلة الله في الصلاة بوضوء وطهارة فلا يليق أن تلقى الله عز وجل رب العزة بدون وضوء وطهارة ، وهكذا من الأمور التي تحبب في الوضوء .
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