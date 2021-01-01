بعد "هدية الوداع".. الجاسوس الأشهر يصل إسرائيل

ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم"، الأربعاء، أن جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأميركية، الذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وصل إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد أيام من رفع قيود فُرضت على سفره بعد الإفراج المشروط عنه.
وكثيرا ما عبّر بولارد، 66 عاما، عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته الجنسية. وأثارت قضية التجسس توترا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان قد حكم بسجن بولارد، مدى الحياة، عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، ثم أُفرج عنه بشروط عام 2015.
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