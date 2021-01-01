بميزة رائعة.. لقاح جديد يدخل معركة القضاء على كورونا



لقاح جديد يدخل معركة القضاء على كورونا لقاح جديد يدخل معركة القضاء على كورونا

صرّحت الحكومة البريطانية، الأربعاء، باستخدام لقاح ثان لكوفيد-19، طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.



وأصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تصريحا طارئا للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".



وقال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا": "اليوم يوم مهم لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة الذين سيحصلون على هذا اللقاح الجديد. لقد ثبت أنه فعال وجيد التحمل وسهل التعامل وتوفره شركة أسترازينيكا بلا ربح".

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وأضاف: "نود أن نشكر العديد من زملائنا في أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، وحكومة المملكة المتحدة، وعشرات الآلاف من المشاركين في التجارب السريرية".