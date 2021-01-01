حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح، والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والساحلية أيضا، وهو ما أدى لغلق محور 26 يوليو وبعض الطرق صباح اليوم، الأربعاء، لافتة إلى أن الظاهرة الجوية تؤثرة على البلاد خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع.
وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشبورة المائية الكثيفة تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتابعت أنه تم غلق بعض الطرق فى الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة لحماية المواطنين، منها محور 26 يوليو، منوهًة إلى أن فصل الشتاء يشهد هدوءا فى سرعات الرياح ويشهد استقرارًا على المحافظات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق