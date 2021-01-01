تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو



انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح، والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والساحلية أيضا، وهو ما أدى لغلق محور 26 يوليو وبعض الطرق صباح اليوم، الأربعاء، لافتة إلى أن الظاهرة الجوية تؤثرة على البلاد خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع.



وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشبورة المائية الكثيفة تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتابعت أنه تم غلق بعض الطرق فى الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة لحماية المواطنين، منها محور 26 يوليو، منوهًة إلى أن فصل الشتاء يشهد هدوءا فى سرعات الرياح ويشهد استقرارًا على المحافظات.

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وأكدت أن هناك احتمالية أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 3 درجات فقط وأحيانًا تصل إلى تحت الصفر، وذلك فى مناطق جبال البحر الأحمر ووسط سيناء، بينما فى القاهرة والسواحل الشمالية تسجل 7 درجات، منوهة إلى أنه نشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة من الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وهناك هدوء في سرعات الرياح ورطوبة في الغلاف الجوي، وكل هذه العوامل أدت لانحسار الشبورة المائية على طبقة قريبة من الأرض، انخفضت بسببها الرؤية الأفقية.