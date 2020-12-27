أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 30-12-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري عبر موقعه الإلكتروني .
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال بمستهل تعاملات الأربعاء 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، بأرتفاع قرشا عن سعر مستهل تعملات أمي الثلاثاء
اسعار العملات الاجنبية في البنك الأهلي
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، بارتفاع وصل 5 قروش للشراء وقرشا للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.06 جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 7 قروش للبيع.
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