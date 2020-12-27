

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 30-12-2020 أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 30-12-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري عبر موقعه الإلكتروني .



سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال بمستهل تعاملات الأربعاء 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، بأرتفاع قرشا عن سعر مستهل تعملات أمي الثلاثاء



اسعار العملات الاجنبية في البنك الأهلي

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، بارتفاع وصل 5 قروش للشراء وقرشا للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.06 جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 7 قروش للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع، وسجلت الكورونا السويدية مقابل الجنيه المصري 1.89 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .اسعار العملات الاسيوية في البنك الأهليسجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للبيع والشراء، وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.