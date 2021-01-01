

أسباب ارتفاع أسعار السيارات المفاجئ أسباب ارتفاع أسعار السيارات المفاجئ

كشف اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أسباب ارتفاع أسعار السيارات، خاصة ارتفاع مبيعات السيارات خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 40% مقارنة بشهر أكتوبر 2019.



وأضاف مصطفي، في تصريحات لـ" الدستور"، أن هناك ارتفاعًا في مبيعات السيارات بشكل مستمر في ظل وجود لقاحات لـ كورونا ظهرت نتائجها بنسبة 90% مما تسبب في تعافي سوق السيارات نوعا ما.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

وأوضح المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الوقت الحالي يعد موسم بيع السيارات وحتى نهاية يناير المقبل حيث تعد أعياد الكريسماس من المواسم التي ترتفع فيها المبيعات، بسبب زيادة الطلب على المعروض مع نزول الموديلات الجديدة الخاصة بـ 2021، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة.