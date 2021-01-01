

«فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت «فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن سباقات فورمولا 1 للسيارات تجري محادثات مع أمازون حول صفقة لبث سباقات الجائزة الكبرى عبر الإنترنت.



وأبلغ تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 فايننشال تايمز "إنه شريك محتمل مهم للغاية وفرصة لنا لتوسيع أعمالنا وتنميتها".



ولم ترد أمازون بعد على طلب من رويترز للتعقيب.