«فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت

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«فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن سباقات فورمولا 1 للسيارات تجري محادثات مع أمازون حول صفقة لبث سباقات الجائزة الكبرى عبر الإنترنت.

وأبلغ تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 فايننشال تايمز "إنه شريك محتمل مهم للغاية وفرصة لنا لتوسيع أعمالنا وتنميتها".

ولم ترد أمازون بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

المصدر: الدستور

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