قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن طوكيو تهدف للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين في الخمسة عشر عامًا المقبلة في إطار خطة للوصول بصافى انبعاثات الكربون إلى الصفر وتحقيق نمو أخضر بنحو تريليوني دولار سنويًا بحلول 2050.
من المفترض أن تكون "استراتيجية النمو الأخضر" التى تستهدف الهيدروجين وصناعة السيارات خطة عمل لتحقيق تعهد قدمه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في أكتوبر بالتخلص من انبعاثات الكربون على أساس صاف بحلول منتصف القرن.
وجعل سوجا الاستثمار الأخضر أولوية قصوى للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كوفيد-19 وكي تتماشى اليابان مع الاتحاد الأوروبي والصين وبقية الاقتصادات التي وضعت أهدافًا طموحة فيما يخص الانبعاثات.
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التعليقات على اليابان تهدف للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين بحلول منتصف العقد المقبل
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