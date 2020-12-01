

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30- 12-2020 فى السوق المحلية والعالمية سعر الذهب اليوم الأربعاء 30- 12-2020 فى السوق المحلية والعالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأربعاء 30-12-2020، خلال بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية المصرية.



محليًا، شهدت أسعار الذهب بالأساق المحلية المصرية تراجعًا بنحو 3 جنيهات ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم، نحو 820 جنيهًا.



عالميًا، سجل سعر اوقية الذهب هبوط في بورصة المعادن العالمية، خلال ثالث أيام من تعاملاتها الاأسبوعية.

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