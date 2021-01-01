كشفت تسريبات من مواقع متخصصة بالأخبار التقنية أن شركة "أبل" تعمل على هاتف جديد بتصميم لم يسبق أن قدمته في هواتف الـ"آيفون" الخاصة بها.
ونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية مقطع فيديو للمتخصص في التسريبات التقنية، جون بروسر، الذي كشف أن "أبل" تختبر حاليا هاتف "آيفون" جديدا قابلا للطي.
وحسبما ذكر بروسر، فإن هاتف "آيفون" الجديد سيأتي بتصميم شبيه بهاتف "سامسونغ" من طراز "زد فليب".
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التعليقات على أبل تطور "آيفون" القابل للطي.. وموعد طرحه تحدد
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