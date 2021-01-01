أوقفت حركة القطارات لنحو ساعة من الوقت عند سكة حديد ألمانية بسبب طائر بجع كان متوقفاً عند السكة بعدما فقد شريكه في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائه.
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وذكر بيان لشرطة مدينة كاسل أن طائري البجع ضلا طريقهما "خلال رحلة استكشافية" وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وقد نفق أحد الطائرين، على الأرجح بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية، وفق سرد للوقائع التي حصلت في 23 ديسمبر/كانون الأول، ونُشرت تفاصيلها الإثنين.
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التعليقات على توقف حركة القطارات بألمانيا.. والسبب "طائر بجع"
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