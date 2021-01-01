

توقف حركة القطارات بألمانيا.. والسبب "طائر بجع" توقف حركة القطارات بألمانيا.. والسبب "طائر بجع"

أوقفت حركة القطارات لنحو ساعة من الوقت عند سكة حديد ألمانية بسبب طائر بجع كان متوقفاً عند السكة بعدما فقد شريكه في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائه.



لأول مرة منذ عقود.. طائرا بجع يهجران مقرهما الفرنسي للاستقرار بعيداً

وذكر بيان لشرطة مدينة كاسل أن طائري البجع ضلا طريقهما "خلال رحلة استكشافية" وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وقد نفق أحد الطائرين، على الأرجح بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية، وفق سرد للوقائع التي حصلت في 23 ديسمبر/كانون الأول، ونُشرت تفاصيلها الإثنين.

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وبعد هذا الفراق المؤلم، جلست البجعة الثكلى إلى جانب شريكها النافق وتصدت لكل محاولات العاملين في المكان من أجل إبعادها عن السكك.واستدعي عناصر إطفاء مزودون تجهيزات خاصة وتمكنوا من سحب جيفة طائر البجع النافق وإبعاد شريكه سالماً من الموقع، وقد أطلق الطائر بعد إغاثته في نهر فولدا.وتسببت هذه الحادثة بتأخير 23 قطاراً لفترة تقرب من 50 دقيقة، وفق البيان.وبحسب الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول طيلة حياتها العيش مع شريك لها.