كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارته إلى الإمارات والبحرين إلى موعد آخر بسبب قرار الحكومة فرض إغلاق صحي ثالث.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الإمارات وإسرائيل أن الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل أرجأت إلى موعد لاحق.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل رحلة مقررة لنتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها.
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التعليقات على للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين
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