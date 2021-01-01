أسرار عمل النيفة أفضل من المطاعم



أسرار عمل النيفة أسرار عمل النيفة

تحت شعار "النيفة شغل حريفة"، تنافس الطهاة العرب في إعداد طبق من لحم الضأن البلدي، كل منهم بطريقته الخاصة ولمساته السحرية وأسرار مطبخه التي تميزه عن غيره.



والنيفة هي أحد أنواع اللحوم الحمراء، تأتي من كتف ذكر الماعز أو ذكر الخروف، مطهية بطريقة خاصة جدًا تظهر في التسوية والطعم، لينتهي مذاقها في فمك، كأنها قطعة زبدة في غاية النعومة على شكل مكعب لحم.



وتعتبر النيفة أو اللحم الضأن من أشهى اللحوم قليلة الدهن نسبيًا وتتميز برقة ونعومة أنسجتها ونكهتها ومذاقها. ويمكن أن يتم طهيها بأي طريقة تقليدية كما يمكن عمل شيش كباب منها أيضًا، إلا أن عشاق الأكل، يفضلون المشوي منها.

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أسرار عمل النيفة بطريقة الشارع للشيف نجلاء الشرشابي:-استعمال لحم ضأن طازج ومذبوح منذ وقت قصير.-طهي اللحم دون تجميده أو دخوله الثلاجة في درجة حرارة باردة حتى لا يفقد طعمه.-يفضل تسوية لحم النيفة في فرن يعمل بالأخشاب وتكتم حرارته بالطين.-لا يستعمل أي نوع من التوابل في طهي النيفة حتى لا تفقد اللحمة طعمها الخاص.-يُشَرّح لحم النيفة بالسكين لتسهيل تسوية اللحم من الأجناب.تحتاج لعمل لحم النيفة بطريقة الشارع إلى:كيلو لحم ضأن مقطوع من لحم ماعز أو خروففصوص من الثوم المهروس، بعدد حسب الرغبةملعقتان كبيرتان من الخلملعقة ونص صغيرة من الملحبصلة كبيرة مفرومةملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحوننصف ملعقة صغيرة من الزنجبيلخطوات عمل لحم النيفة بطريقة الشارع:-يخلط الخل والفلفل الأسود والثوم المفروم مع البصل والزنجبيل والملح جيدًا، ويدهن بها اللحم-تدهن صينية بالسمن، وتوضع فيها لحم الضأن المتبل وتغطى باستخدام ورق الفويل ثم تدخل الفرن.​