لذيذ ومفيد.. طريقة عمل فول بالسجق



طريقة عمل فول بالسجق طريقة عمل فول بالسجق

يعد الفول بالسجق من أشهر الأكلات الشعبية التي ظهرت خلال السنوات الماضية حيث يشتهر المصريين بطبق الفول المدمس خاصة خلال تناول وجبة الإفطار أو السحور فى أيام الصيام لذا ابتكر خبراء الطهي أصناف عديدة منه وطرق اعداد كثيرة ومتنوعة حتى يظل مثيرا للشهية طوال الوقت ولا يشعر الافراد بالملل والنفور منه.



ومن بين اشهر الاطباق التى ظهرت مؤخرا هي الفول بالسجق حيث يكون بمثابة وجبة رئيسية تمنح الجسم الشعور بالقوة والطاقة وفى نفس الوقت تكلفته المادية محدودة هذا بالإضافة إلى مذاقه المميز.



اليكم طريقة عمل فول بالسجق بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فول بالسجق:

سجق بلدي

بصل

ثوم

فول مدمس

كرات

كرفس

طماطم

ليمون "حسب الرغبة"

ملح فلفل اسود

زيت عباد الشمس

كمون

طريقة عمل فول بالسجق

* قومي بتقطيع البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي زيت في طاسة ومعه البصل المقطع افرمي الفلفل الحار وضيفيه الى الطاسة .

* ضيفي السجق الى الطاسة وبعد ذلك افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم الى الطاسة ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل ثم افرمي الثوم وضيفيه .

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* قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها الى الطاسة و استمري في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون