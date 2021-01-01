ماذا يحدث عند استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة؟



استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة

تعد سماعات الرأس من أشهر الأشياء المنتشرة بين الشباب لتمضية الوقت بشكل مسلي دون ازعاج الآخرين، كما أن بعض الوظائف تتطلب استخدام سماعات الرأس مثل خدمة العملاء أو الكول سنتر .



كشف موقع " برايت سايد " اهم تأثيرات استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة او بشكل متكرر.



صداع الضغط

الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس لفترة طويلة يعرضون رؤوسهم لضغط غير طبيعي نتيجة لذلك ، تنضغط فروة رأسنا وأذننا الداخلية ويمكن أن نشعر بالصداع وقد يؤدي ارتداء سماعات الرأس أيضًا إلى تفاقم نوبات الصداع النصفي إذا كنت عرضة لها.

قد يعجبك أيضا...

قد تصاب بضعف السمعوفقًا للعلم ، يجب أن يكون معظم الأشخاص في سن الثلاثين قادرين على سماع صوت يبلغ 17 كيلوهرتز ، مما يعني أنه يمكنهم سماع بعوضة تقترب، لكن الحقيقة هي أن المزيد والمزيد من الشباب لا يمكنهم السماع على هذا المستوى في سنهم، علاوة على ذلك ، لدينا 15000 خلية سمعية عند الولادة ، ولكن بمجرد أن نفقد واحدة ، لا يمكن استعادتها يربط العلماء مشكلة فقدان الخلايا هذه بالاستخدام المتكرر لسماعات الرأس.قد يكون لديك انسداد من الشمع في أذنيكيحدث تراكم شمع الأذن لأن سماعات الأذن تمنع الشمع من الخروج من قنوات الأذن بشكل طبيعي، في المقابل قد تنسد أذنيك ، مما قد يؤدي إلى التهاب الأذن، كما تعمل سماعات الأذن كمسحات قطنية ويمكن أن تدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن ، مما قد يؤدي إلى آلام الأذن والدوخة.قد تصاب بحالة خاصة تسمى الدوارالدوار هو إحساس بالدوران بفقدان التوازن ، وهم حركة غير موجودة. غالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والدوار، يحدث ذلك عندما تسد سماعات الأذن العازلة للضوضاء آذاننا، العامل الإضافي الذي قد يسبب الشعور بالدوران هو الاستماع إلى الموسيقى بأعلى مستوى صوت، أثناء وضع هذه الأشياء الصغيرة في آذاننا ، نقوم بتحفيز عصب الأذن الداخلية ونخلق ضغطًا غير طبيعي بداخله.قد تبدأ في سماع أصوات غير موجودة ، حتى في الصمت التامإذا تناولت جرعة زائدة من ارتداء سماعة الأذن ، فقد تصاب بإحساس مزعج بطنين الأذن، قد تبدأ في سماع رنين أو نقر أو أزيز أو هسهسة أو زئير في أذنيك ، حتى عندما تكون في صمت تام وترتاح، لا يوجد علاج لهذا الإحساس ، ولكن يمكن منعه بسهولة عن طريق تقليل وقت سماعة الرأس وخفض الصوت في سدادات الأذن ، كما يزعم العلماء.مشاكل جلدية وحب الشبابوفقًا للخبراء الطبيين ، فإن أولئك الذين يرتدون سماعات رأس كبيرة فوق الأذن ، خاصةً عندما يمارسون الرياضة ويتعرقون ، يسمحون لآلاف البكتيريا غير الجيدة بالتكاثر وقد يؤدي إلى التهابات الجلد وحب الشباب بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تستخدم سدادات الأذن فقد يبدأ الزيت الزائد من داخل أذنك بالتراكم ، مما يخلق بيئة رائعة للبكتيريا التي قد تسبب ظهور بثور الأذن .