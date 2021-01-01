حكم الوضوء مع وجود المكياج .. هل يبطله؟



الوضوء الوضوء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك نوعين من المكياج، نوع يمنع وصول الماء، ونوع لا يمنع وصول الماء، فإذا كان لا يمنع وصول الماء يجوز الوضوء أثناء وضعه، لكن إذا كان يمنع وصول الماء فلا يجوز الوضوء عليه بل تجب إزالته أولًا.



وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أتوضأ لصلاة الفجر ثم أضع مكياجا على وجهي، وأردت الوضوء لصلاة الظهر فهل يجوز أن أتوضأ وأنا أضع المكياج أم على مسحه كاملًا؟» أنه بعد وضع المكياج تجوز الصلاة ولا شيء في ذلك مادامت متوضأة، حتى لو وضعت طلاء أظافر، لكن إذا حان وقت صلاة الظهر ونقضت وضوءها فهل يجوز لها أن تتوضأ على المكياج؟، مُجيبًا: إذا كان لا يمنع وصول الماء يجوز الوضوء أثناء وضعه.



هل الصلاة بالمكياج حرام؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.

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وأضافت الإفتاء أنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.حكم صلاة المرأة بالمكياجأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوافر لصحة الصلاة، مشيرًا إلى أن غياب أحد الشروط يؤثر في صحة الصلاة بل وقد يُبطلها.وأفاد «وسام»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به؟»، أن من الشروط اللازمة لصحة الصلاة؛ الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.ولفت إلى أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسًا، منوهًا بأن صلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.حكم صلاة المرأة بدون جوربألمح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن هناك آراءً للعلماء حول صلاة المرأة وهي كاشفة قدميها، فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: إنه يجب على المرأة تغطية قدميها فى الصلاة.ونوه الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل تصح صلاة المرأة بدون جورب؟»، بأن المرأة إذا صلت بغير غطاء لقدميها ستكون صلاتها صحيحة وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية وإن كان الأفضل هو تغطية القدم خروجا من هذا الخلاف.وأكد أن المختار فى الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المرأة إذا صلت بغير غطاء لقدميها ستكون صلاتها صحيحة، لافتًا إلى أن الأحناف قالوا إن قدم المرأة ليست بعورة، فمن تجد صعوبة في ذلك، فلتأخذ برأي أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تصلى وقدماها مكشوفتان.