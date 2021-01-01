بمشاركة 150 دولة.. التعليم تعلن تفاصيل المسابقة العالمية للطلاب على تطبيقات الاوفيس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل المسابقة العالمية للطلاب على تطبيقات الاوفيس والتي تعد من اكبر المسابقات في مجال الحاسب الالي على مستوى العالم والتي تقام في اغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الامريكية .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات - حصل موقع صدى البلد على صورة منه - أن هذه المسابقة للطلاب من سن 13 حتى 18 عاما ، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لإختيار افضل 50 طالبا على مستوى العالم بحصول الطالب على اعلى درجة في الاختبار واقل وقت لاجتياز هذا الاختبار.



وأوضحت الوزارة أنه يتم الاعلان عن المسابقة في المدارس والادارات التعليمية طبقا للشروط التالية : السن من 13 إلى 18 سنة ، ويشترط أن يكون الطالب من المدارس الحكومية سواء في التعليم العام او الفني ، وفي حالة رغبة طلاب المدارس الخاصة في الاشتراك بالمسابقة يتم التعامل من خلال الشركة الداعمة لهذه المسابقة ويمثلها الوكيل المصري

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وستكون المنافسة في المسابقة هذا العام على اختبارات Word - Exel - Power point (2016-2019) MOSوسيقوم مركز التطوير التكنولوجي بعمل رابط اونلاين ونشر هذا الرابط الخاص بالانضمام للمسابقة بالمدارس واقسام التطوير بالادارات التعليمية والتي تتيح فيه التسجيل للطلاب الراغبين في الاشتراك في هذه المسابقة.كما سيقوم مركز التطوير التكنولوجي بإعداد مخطط تدريبي اونلاين للطلاب الذين سجلوا بياناتهم بالمسابقة ، ويقوم بتدريبهم افضل عناصر من المدربين المعتمدين لهذه الشهادات بالمحافظة.وسيتم اختيار افضل الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة عن طريق اختبارات قبلية لقياس سرعة انهاء هذه الاختبارات بأعلى الدرجات ، وسيتم ارسال آلية تنفيذ هذه الاختبارات لاحقا لمركز التطوير التكنولوجي.كما سيتم تسجيل الطلاب المرشحين للاختبارات النهائية للطلاب عبر رابط سيتم ارساله لمراكز التطوير التكنولوجي للتسجيل عليه للطلاب المشاركين والحاصلين على أعلى درجات واقصر وقت لاجتياز الاختبارات.وسيتم تحديد موعد بمراكز الاختبارات المعتمدة بمراكز التطوير التكنولوجي لعقد اختبارات نهائية مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، ويتم اختيار الطلاب الفائزين طبقا لاعلى الدرجات واسرع وقت لحل الاختبارات وذلك للانضمام إلى معسكر نهائي لاختيار الطلاب الذين سوف يمثلون جمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية.