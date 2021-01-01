بسبب التزويغ.. إحالة مدرسة ببنها للتحقيق الفوري



إدارة بنها التعليمية إدارة بنها التعليمية

أحال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية اليوم الثلاثاء، العاملين بمدرسة الحرس الوطني الابتدائية رقم 1 للتحقيق الفوري بسبب التزويغ وعدم تواجد معظم العاملين والمدرسين بها.



فقد فاجأ مدير إدارة بنها التعليمية المدرسة اليوم في إطار سلسلة جولاته المستمرة على المدارس بناء على تعليمات الدكتور السيد الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لمتابعة سير العملية التعليمية بها ومتابعة أعمال الكنترولات وتقسيم اللجان الامتحانية.



وتبين قيام مجموعة كبيرة من العاملين بها بالتزويغ وهو الأمر الذي دفع مدير عام الإدارة لإحالة المدرسة للتحقيق الفوري، كما فاجأ مدير الإدارة مدرسة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي ببنها.

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وشدد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وسرعة الانتهاء من تقسيم اللجان وكشوف المناداة للطلاب داخل المدرسة، علاوة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان الامتحانية والتي من المقرر أن تبدأ السبت القادم.وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قد أعلنت الجداول الكاملة لامتحانات نصف العام الدراسي 2020 /2021 لمرحلة التعليم العام والفني الثانوي التجاري والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه وذلك عقب تعديل.وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021 وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.من ناحية اخرى عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020 بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية.واستمع الفيومى خلال الاجتماع لأهم المعوقات والمشاكل وآراء الموجهين لحل المشكلات.كما أكد ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين العمل والهدوء داخل لجان التقدير، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد في الحجرات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل وخارج لجان التقدير.كما ناقش تحديد عدد الحجرات الخاصة بالتقدير وضرورة توفيرها وتوفير كل الإجراءات الاحترازية بها.وحذر الفيومى من تناول أي مشروبات أو التدخين داخل لجان التقدير والالتزام بفترة العمل كاملة دون الاستعجال ومراعاة الدقة والأمانة من أجل مصلحة أولادنا الطلبة.وأكد أن الجميع شركاء معا في القرار والهدف هو إعطاء كل طالب حقه وتقدير مجهوده المبذول طوال النصف الدراسي الأول قائلا: لا واسطة ولا محسوبية في الامتحانات.