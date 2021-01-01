جامعة المستقبل : 6 إجراءات احترازية من كورونا خلال فترة الامتحانات



جامعة المستقبل جامعة المستقبل

ٱعلنت جامعة المستقبل عن الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والمقرر اجراؤها فى شهر يناير المقبل، حيث اتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين .



وقد وضعت الجامعة قواعد وتعليمات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة الطلابية، لإتمام عملية الامتحانات بسلام .



وشملت هذه الخطة على :

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- تخصيص بوابات لتعقيم وتطهير الطلاب .- تجهيز القاعات وتقليل عدد الطلاب بها و الحفاظ على التباعد .- التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان .- التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات .- قياس درجة الحرارة للطلاب اثناء دخول الامتحانات- الالتزام بالتباعد الاجتماعى بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات .جدير بالذمر انه تتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التي تضمها الجامعة وهي كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات